Soluzione 8 lettere : CARLINGA

Curiosità/Significato su: Il corpo dell aeroplano stai cercando i piani orizzontali di un aeroplano, vedi impennaggio. Il piano trasversale, o assiale taglia il corpo in due metà, una superiore e una inferiore ...

