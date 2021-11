La definizione e la soluzione di: Cordon __: cotoletta con il formaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BLEU

Curiosità/Significato su: Cordon __: cotoletta con il formaggio presentata questa cotoletta sul New York Times. Tuttavia, dalla metà degli anni 50 era già nota un'analoga cotoletta preparata con la carne di vitella ...

Altre definizioni con cordon; cotoletta; formaggio; Buste in tessuto chiudibili con un cordon cino; cordon cino per esplosivo; Un cuoco da cordon bleu; Hanno fusti cordon iformi; Versione austriaca della cotoletta alla milanese; Contraddistingue l'esterno della cotoletta ; La cotoletta per antonomasia; Ricoperta come la cotoletta alla milanese; Un formaggio e una località del Piemonte; Il formaggio svizzero del Canton Friburgo; Il formaggio svizzero con i buchi; Lo sono formaggio , yogurt e burro; Ultime Definizioni