La definizione e la soluzione di: Città sulla costa ovest della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORISTANO

Curiosità/Significato su: Citta sulla costa ovest della Sardegna del Sud Sardegna (provìntzia de sa Sardigna de su Sud in sardo, provinsa de Sud Sardegna in tabarchino) è una provincia italiana della Sardegna in fase ...

