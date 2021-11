La definizione e la soluzione di: Altera il suono prodotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DISTORSIONE

Curiosità/Significato su: Altera il suono prodotto ammorbidendo il suono); eseguire un glissato piuttosto fluido, soprattutto nel registro alto, dove la tensione delle labbra, aumentando o diminuendo, altera le ...

Altre definizioni con altera; suono; prodotto; altera zione della flora batterica; altera re i parametri di un mezzo di misurazione; Film in cui due radioamatori altera no il passato; Il tono non altera to da diesis o bemolle; suono chiaro e acuto; Un eroe dei fumetti e... suono di campanello; Un suono elettronico; suono ripetuto di cicalino; Creato, prodotto ; Vino del Norditalia prodotto da un'uva molto dolce; prodotto che elimina determinati microrganismi; Duplicato illegalmente come un prodotto digitale;