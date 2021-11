La definizione e la soluzione di: Ha laboratori con acceleratori di particelle in Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CERN

Curiosità/Significato su: Ha laboratori con acceleratori di particelle in Svizzera quello di fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per la ricerca in fisica delle alte energie ovvero principalmente gli acceleratori di particelle, che ...

