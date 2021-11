La definizione e la soluzione di: Si dice di desideri non appagabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PII

Curiosità/Significato su: Si dice di desideri non appagabili tipo di desideri propri dell'Io ma appagabili solo da organi corporei, che nel mondo spirituale non possono trovare soddisfazione. Questi desideri assumono ...

