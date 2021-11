La definizione e la soluzione di: Tanti Comuni... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PROV

Curiosità/Significato su: Tanti Comuni... in breve comune più popolato, Parigi, con 2 milioni di abitanti, si arriva agli 0 abitanti di 3 comuni). Al 1º gennaio 2018 c'erano in Francia 35 357 comuni (di ...

Materiale per natanti; Natanti per bagnanti; Lo è il burro stantio; Un' Isabella di tanti sceneggiati televisivi; Stanza da comunità; I mezzi di comunicazione; L'antica Propontide greca che comunica con l'Egeo; Regione italiana con più comuni dopo la Lombardia; Andata via in breve; Sostituisce cose dette... in breve; Inferiore in breve; L'ultimo mese in breve;