La definizione e la soluzione di: La più alta cascata del mondo, in Venezuela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANGEL

Curiosità/Significato su: La piu alta cascata del mondo, in Venezuela in Venezuela, è la seconda più alta cascata d'acqua della Terra, dopo il salto Angel. In genere il fiume adduttore viene considerato l'undicesimo più ...

