La definizione e la soluzione di: Filo per cucire libri.

Soluzione 4 lettere : REFE

Curiosità/Significato su: Filo per cucire libri alternata per cucire più velocemente. Si diffusero specialmente in Italia e in Francia. Nei Paesi Bassi si ricorse a fettucce di pergamena per realizzare ...

