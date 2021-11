La definizione e la soluzione di: Lo sono i poeti come Carlo Porta e Trilussa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DIALETTALI

Curiosità/Significato su: Lo sono i poeti come Carlo Porta e Trilussa Trilussa, pseudonimo anagrammatico di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri (Roma, 26 ottobre 1871 – Roma, 21 dicembre 1950), è stato un poeta, scrittore ...

Altre definizioni con sono; poeti; come; carlo; porta; trilussa; Lo sono le pecore; Possono essere adottivi; Possono tentarla i detenuti; I suoi “baci” sono dolci; Un soprannome... poetico; Componimenti poetici come A Zacinto e Alla sera; Opere... poetiche; Il regno... dei poeti; Scure come l'ebano; Cantori come Omero; Una parola come “poncho”; Gli insetti come gli scarabei; Musicò il Don Carlos; Carlo, noto anarchico dell'Ottocento; Lo furono Carlo Mattrel e Giuliano Sarti; La Patti soprano, sorella di Carlotta; Irrisori, senza importanza; Delimitano la porta; La trasportano l’asino e il mulo; Una volta li... portavano solo gli uomini; Signore per Trilussa; Il dialetto di Trilussa; Il signore di Trilussa; Un articolo di... Trilussa; Ultime Definizioni