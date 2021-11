La definizione e la soluzione di: Quella alimentare serve per conservare il cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PELLICOLA

Curiosità/Significato su: Quella alimentare serve per conservare il cibo durante il medioevo italiano, seccarne il prodotto al sole, per poterlo conservare più a lungo. La pasta, in antichità, era infatti un cibo diffuso in ...

Altre definizioni con quella; alimentare; serve; conservare; cibo; Quella fiscale accerta la malattia di un dipendente; Quella dei Porci è a Cuba; L’automobilista abbassa quella parasole; E’ grandiosa quella di Pavia; L'azienda alimentare fondata a Parma nel 1877; Grave intossicazione alimentare per cibi avariati; Prodotto alimentare; Danno un olio alimentare; Serve dopo lo shampoo; Ornamento della giubba che serve anche come distintivo; Serve litri ai suoi clienti; Serve vini con il marito; Un modo di conservare i cetrioli; Lo vuole conservare chi non si firma; In veneto, recipiente per conservare le anguille; Conservare... in freezer; Cibo degli dei greci capace di dare l'immortalità; Si preparano avviluppando del cibo; E' causato da sostanze nocive contenute nel cibo; Cibo per erbivori; Ultime Definizioni