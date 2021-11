La definizione e la soluzione di: Una fessura per il bottone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASOLA

Curiosità/Significato su: Una fessura per il bottone tavola di conto. L'abaco a bottoni è una tavoletta rettangolare di bronzo che presenta una serie di fessure parallele. Nelle fessure sono inseriti dei cursori ...

Altre definizioni con fessura; bottone; Quella di Glaser è una fessura petro-timpanica; Una fessura nell’intonaco; Fessura da cui si spara; Una fessura nel muro; Si sfilaccia a furia di accogliere il bottone; Il passaggio... del bottone; Il bottone da premere in un apparecchio elettrico; Iniziare una conversazione noiosa: __ bottone; Ultime Definizioni