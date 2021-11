La definizione e la soluzione di: CA + uccelli come aquile e falchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARAPACI

Curiosità/Significato su: CA + uccelli come aquile e falchi falconeria è una pratica venatoria basata sull'uso di falchi o altri uccelli rapaci per catturare prede, solitamente altri uccelli. Come altre tipologie ...

L'uccellino di Snoopy; Uccelli dal collo sinuoso; Uccelli rapaci che bubolano; Uccelli con dimorfismo sessuale e piume colorate; Nei fumetti c come sigli; Opprimente come un'idea; Agire come il caffè sui nervi; Fanno... come gli altri; Lo sono colombe e aquile; La cucina dei chilaquiles e del pozole; I becchi delle aquile; La provincia di Aquileia; Piccoli falchi; La principessa interpretata da Anna Falchi in TV; Lo sono una Falchi e una Valle dello spettacolo; Le hanno corvi e falchi;