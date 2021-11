La definizione e la soluzione di: CO + la traccia della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COSCIA

Curiosità/Significato su: CO + la traccia della nave capitani che morirono a bordo della nave. Sotto il capitano John Nutting Parker, la nave si scontrò con una barca da pesca. La nave venne portata al cantiere ...

La linea che traccia i limiti di una figura; Gira sul tracciato di F1 dopo un incidente ing; Lo traccia il vomere; Prevede una traccia; Unità di misura della pressione; La seconda parte della teoria; Insenature della costa spagnola; Fiume della Ciociaria; Guidare la nave in porto; Un danno alla nave; Spina dorsale dello scafo di una nave; Uscire da una nave attraccata al porto;