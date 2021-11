La definizione e la soluzione di: Strada non asfaltata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STERPATO

Curiosità/Significato su: Strada non asfaltata diversi. La strada pià alta d'Europa, il Pico del Veleta, 3 384 metri, non è aperta al traffico. La somma è raggiunta da una strada asfaltata, la A-395 ...

Altre definizioni con strada; asfaltata; Lo è un piano poco sopra la strada; Mettere fuori strada; Unire due zone con una strada; Disegna immagini in prevalenza sacre sulla strada; Ultime Definizioni