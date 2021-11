La definizione e la soluzione di: Sostituisce cose dette... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ID

Curiosità/Significato su: Sostituisce cose dette... in breve Principe, e non la prudenza del Principe dai buoni consigli. Tutte queste cose dette fanno sembrare un Principe nuovo come antico e lo rendono subito più sicuro ...

Altre definizioni con sostituisce; cose; dette; breve; Colui che sostituisce; Di solito le si sostituisce con una tapparella; Sostituisce il titolare di un ufficio; La si sostituisce con il servizio all'americana; Capacità di immaginare cose nuove; Si interessa di molte cose; La natura non contingente delle cose; Patologia che spinge a mangiare cose non edibili; Come le persone dette in carne; Così sono dette le nevi sulle maggiori sommità; Vengono anche dette sauri; Animali marini dette anche anemoni di mare; Inferiore in breve; L'ultimo mese in breve; I treni a breve percorrenza; Prendere una breve pausa alla guida di un veicolo; Ultime Definizioni