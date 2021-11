La definizione e la soluzione di: I prodotti come i malloreddus e il pane carasau. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SARDI

Curiosità/Significato su: I prodotti come i malloreddus e il pane carasau arrotolato; il pane guttiau è una preparazione del pane carasau stesso che viene scaldato nel forno con poco olio e sale; il Pistocu è prodotto principalmente ...

Altre definizioni con prodotti; come; malloreddus; pane; carasau; Prodotti per lavarsi; Vendono prodotti di cancelleria; Ordine di prodotti ad azienda ma anche lavoratrice; Noto marchio di prodotti per l'infanzia; Chi vi entra, non sa come uscirne; Le opere come Il signore degli anelli di Tolkien; Una pianta come il capelvenere; Spietati come belve; Cucinano spesso i malloreddus e il porcetto; Un campanello del collare; Comune del Trapanese; Così sono anche detti i panettieri; Pane secco consumato dai cowboy; Il pane carasau con uovo, pomodoro e pecorino; In Sardegna, l'uovo con il sugo nel pane carasau; Così è anche detto il pane carasau carta __; Ultime Definizioni