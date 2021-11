La definizione e la soluzione di: Le parti per fare i prosciutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COSCE

Curiosità/Significato su: Le parti per fare i prosciutti centrale che praticamente la separa in due parti, la scapola, mentre la parte da cui si ricava il prosciutto è interessata soltanto dall'osso cilindrico ...

