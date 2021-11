La definizione e la soluzione di: Non ancora liberati dall'oppressione straniera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IRREDENTI

Curiosità/Significato su: Non ancora liberati dall oppressione straniera laddove dichiara «la legittimità della lotta da parte dei popoli sotto oppressione coloniale, per esercitare il loro diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza» ...

Altre definizioni con ancora; liberati; dall; oppressione; straniera; Il Loris personaggio di Fantozzi subisce ancora; Bambino non ancora svezzato; Ciò che l’inesperto deve ancora imparare; In Svezia cè ancora; Sono liberati dagli esorcisti; Liberati da quanto dovuto a qualcuno; Liberati dal peso; Liberate... dalla neve; Nei lavori pubblici, il libro su cui vengono annotate quotidianamente le opere compiute dall'impresa; Il tipo di carne ricavata dalla pecora; Primati dalla grossa testa tondeggiante; È opposta alla schiavitù e all'oppressione; Simbolo di oppressione; Angosce, sensazioni di oppressione; Come dire straniera; E' famosa la Straniera; Locuzione, spesso errata, proveniente da una lingua straniera; Bambinaia... straniera; Ultime Definizioni