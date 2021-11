La definizione e la soluzione di: Si interpretano per ricavarne i numeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOGNI

Curiosità/Significato su: Si interpretano per ricavarne i numeri nave dogale. Con vocabolo latino non pochi la interpretano ‘Bucinatoria’. Io non saprei spiegare a cosa si debba che la nave più grande di tutte, adibita ...

L'insieme degli attori che interpretano un film; Interpretano la loro parte; Interpretano ruoli limitati; Interpretano i loro testi; Ci si rompono le olive per ricavarne l'olio; Lo sono metà dei numeri; Lo è una serie random di numeri; Quantificazione numerica di vari elementi; In numeri romani si scrive LXXX;