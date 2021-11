La definizione e la soluzione di: Guidare la nave in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIRIGERE

Curiosità/Significato su: Guidare la nave in porto Porto Salvo (Mèlitu in calabrese, ?e??t?? in greco-calabro) è un comune italiano di 10 704 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria ...

Altre definizioni con guidare; nave; porto; Consentono al fantino di... guidare; Guidare... dal podio; Sono abilitatí a guidare un aeromobile; Guidare e azionare un mezzo; Un danno alla nave; Spina dorsale dello scafo di una nave; Uscire da una nave attraccata al porto; L'operazione con cui si blocca una nave al molo; Fu dittatore del Portogallo; E' da ferma o da riporto; Porto dell'isola d'Elba; Vocabolario su supporto magnetico;