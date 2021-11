La definizione e la soluzione di: Il capoluogo dei Còrsi per i Francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AJACCIO

Curiosità/Significato su: Il capoluogo dei Corsi per i Francesi nobiltà. I due genitori combatterono nella guerra fra i corsi e i francesi e Maria combatté anche quando era incinta di Napoleone, suo secondo figlio. Il 15 ...

