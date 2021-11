La definizione e la soluzione di: Un buco per i conigli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TANA

Curiosità/Significato su: Un buco per i conigli crudo a fine cottura principalmente per insaporire l'osso buco alla milanese, ma anche per scaloppine o coniglio. Una variante prevede l'aggiunta di filetti ...

Altre definizioni con buco; conigli; Rustica, bucolica; Chi lì ha un buco è affamato; Il buco rifugio; Celebre poeta siracusano considerato il padre della poesia bucolica; Somigliano ai conigli; Le hanno cane e coniglio; Richard Adams scrisse quella dei conigli; Su Radio 2 va in onda quello del coniglio; Ultime Definizioni