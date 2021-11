La definizione e la soluzione di: Lo sono i vini forti e dolciastri, come il passito di Pantelleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LIQUOROSI

Curiosità/Significato su: Lo sono i vini forti e dolciastri, come il passito di Pantelleria

Altre definizioni con sono; vini; forti; dolciastri; come; passito; pantelleria; In sezione sono uguali; Lo sono metà dei numeri; Sono rappresentati all' Onu; Sono più piccoli delle città; Branco di bovini; Manifestazione della divinità e del sacro; Lo è la divinità che si trova in ogni luogo; La divinità del calcio secondo Gianni Brera; Si scatenano con venti e forti piogge; Locale fortificato in cui alloggia l'artiglieria; Leggere, non forti; Opera di fortificazione; Melliflui, dolciastri; Elementi chimici come il fluoro; Il cantautore che ha in repertorio Come una favola; Come gli amici più cari; Come un abito per donne incinte; Il passito dell'isola di Pantelleria e fra i più noti; Il passito di Pantelleria è tra i più apprezzati; L'ottimo passito di Pantelleria; Vino passito DOCG della provincia di Sondrio; Abitazione tradizionale dell'isola di Pantelleria; Il passito dell'isola di Pantelleria e fra i più noti; Un vino di Pantelleria; Vini da dessert come Pantelleria e Malvasia; Ultime Definizioni