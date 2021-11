La definizione e la soluzione di: Può costituire un'umiliazione per lo sconfitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : RESA INCONDIZIONATA

Curiosità/Significato su: Puo costituire un umiliazione per lo sconfitto città». Il bombardamento doveva costituire una rivalsa per l'umiliazione subita dal Duce, che mal aveva digerito l’essere un passivo spettatore di fronte ...

Altre definizioni con costituire; umiliazione; sconfitto; Possono costituire un pericolo per chi nuota; Presa in giro, umiliazione; Passare sotto quelle caudine è un'umiliazione; Se è morale, è un'umiliazione che brucia; Cederle è un’umiliazione; Regnò in Italia e venne sconfitto di Teodorico; Venne sconfitto da Cesare nella piana d'Alsazia; Succedette a Galba e fu sconfitto da Vitellio; Militare gallo-romano sconfitto da Clodoveo; Ultime Definizioni