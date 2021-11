La definizione e la soluzione di: È meglio non averne poco... in zucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SALE

Curiosità/Significato su: e meglio non averne poco... in zucca disegnava sempre degli strani simboli legati all'occulto e Sam, dopo averne tracciati alcuni e avendo avuto conferma anche da Don che erano quelli i simboli ...

Altre definizioni con meglio; averne; poco; zucca; Son meglio... dei paesi tuoi; La Maya de La meglio gioventù; Il meglio di un autore; È meglio che mai; Sembra non averne... l'intramontabile; Deve averne chi scrive trame elaborate; Profonde caverne; Taverne, bettole; Lo è un piano poco sopra la strada; Magazzino di tessuti, oggi poco diffuso; Appellativo attribuito a chi è poco risoluto; Risalenti a poco tempo fa; La sua carrozza si trasformava in zucca; Dà giudizio... alla zucca; Quelli di zucca si abbrustoliscono; Possono essere di zucca, alla bava, alla romana..; Ultime Definizioni