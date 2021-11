La definizione e la soluzione di: Località in cui nel Medioevo si tenevano assemblee politiche o militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PARLAGIO

Curiosità/Significato su: Localita in cui nel Medioevo si tenevano assemblee politiche o militari descrivere il "luogo in cui veniva speso maggiormente il tempo libero", cioè il luogo in cui si tenevano discussioni filosofiche o scientifiche durante ...

