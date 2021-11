La definizione e la soluzione di: Un appuntamento immancabile per i turisti a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : FONTANA DI TREVI

Curiosità/Significato su: Un appuntamento immancabile per i turisti a Roma diventato un appuntamento fisso, a cadenza annuale, di incontro diretto tra l'associazione, i Soci e il territorio: la Giornata Touring. L'appuntamento, che ...

Altre definizioni con appuntamento; immancabile; turisti; roma; Vedersi per appuntamento; Guardare insistentemente... un appuntamento; Mancare a un appuntamento, non presentarsi; Punto in cui ci si dà appuntamento; La zona più turistica di Formentera; Così si può chiamare chi fa da guida turistica; Vacanzieri, turisti; Località turistica sul lago di Garda: __ Riviera; Romanzo di Bianciardi; È di vetro in un romanzo di Sylvia Plath; I migliori romani contrapposti ai populares lat; Miscele di tè con aroma di bergamotto ing; Ultime Definizioni