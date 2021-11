La definizione e la soluzione di: La zona del Piemonte in cui vive la signorina Felicita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANAVESE

Curiosità/Significato su: La zona del Piemonte in cui vive la signorina Felicita territoriale, unità di stanza in Piemonte, ma destinate a partire per il fronte francese. Alla stazione di Alessandria, il comandante del suo battaglione lo armò ...

