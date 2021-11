La definizione e la soluzione di: Sono divise in minuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORE

Curiosità/Significato su: Sono divise in minuti Maggio. La puntata di 90º Minuto - Serie B del 14 aprile 2012 va in onda senza immagini e con una durata di circa 15 minuti per la morte di Piermario ...

Altre definizioni con sono; divise; minuti; Colpi che possono demolire; Sono detti anche pepiniere; Il compositore di molte colonne sonore Tiomkin; Lo sono le congiunzioni come ma e però; Tipo di pagamento in quote suddivise nel tempo; Stadio che Juve e Torino condivisero fino al 2006; Quello d'Oriente divise chiesa romana e ortodossa; Decorazioni per divise; Nel pugilato dura tre minuti; Segnano ore e minuti sull'orologio; Un diminutivo plurale; Circa 60 minuti; Ultime Definizioni