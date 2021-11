La definizione e la soluzione di: Venivano vendute in catene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCHIAVE

Curiosità/Significato su: Venivano vendute in catene nel 1392, noto come "miracolo delle catene". Dire "Maria della Catena" significa dire "Maria che spezza le catene", ovvero riconoscere nella Vergine colei ...

