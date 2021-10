La definizione e la soluzione di: Squadra militare d'assalto per operazioni speciali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMMANDO

Curiosità/Significato su: Squadra militare d assalto per operazioni speciali principale: Forze speciali. Le forze speciali sono particolari unità militari di una forza armata, addestrate a condurre operazioni speciali. Le tipologie ...

Altre definizioni con squadra; militare; assalto; operazioni; speciali; Squadra dell'NBA di Toronto; Squadra di Mosca con divisa rossa e bianca; Squadra di calcio umbra dalla maglia rosso-verde; Una squadra spagnola di calcio: __ de La Coruña; In quella di Mare c'è un aeroporto militare; Sindrome che faceva evitare il servizio militare; Antica calzatura militare romana; La casta militare tenuta a rispettare il Bushido; Fa destare di soprassalto; Assalto violento, scontro di schiere armate; Assalto, come quello del gatto verso il topo; Un fante d'assalto anfibio italiano; Dirige le operazioni di estrazione di sale marino; Esiti delle operazioni; Vengono sostituiti nelle operazioni di cataratta; Svolgere delle operazioni matematiche; Le Officine specializzate in orologi subacquei; La specialità della scherma di Aldo Montano; Un tipo di specializzazione dopo la laurea; Specialità dell'atletica su pista e a squadre; Ultime Definizioni