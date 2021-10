La definizione e la soluzione di: Spaccone in dialetto lombardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAUSCIA

Curiosità/Significato su: Spaccone in dialetto lombardo Anche nel dialetto messinese sono presenti alcune caratteristiche tipiche del siciliano, più alcune peculiarità dialettali condivise con il dialetto reggino: ...

