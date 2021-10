La definizione e la soluzione di: A Roma era divisa in coorti, manipoli e centurie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGIONE

Curiosità/Significato su: A Roma era divisa in coorti, manipoli e centurie dinamica. Ogni manipolo era composto da due centurie, ciascuna composta da 60-80 soldati. Ogni manipolo era comandato da un centurio prior (il comandante ...

Altre definizioni con roma; divisa; coorti; manipoli; centurie; L'incolore di un romanzo di Murakami; Nell'antica Roma era protetto da un patrono; Macchine belliche da lancio usate dai romani; Le ordinanze dell'antica Roma; Squadra di Mosca con divisa rossa e bianca; Quelli “di coscienza” rifiutano la divisa militare; Divisa dal marito; E’ divisa in primi; Nella legione romana era formata da tre manipoli; Ultime Definizioni