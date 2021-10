La definizione e la soluzione di: Regnò in Italia e venne sconfitto di Teodorico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ODOACRE

Curiosità/Significato su: Regno in Italia e venne sconfitto di Teodorico Il Regno ostrogoto, ufficialmente il Regno d'Italia (Latino: Regnum Italiae), venne fondato dal popolo germanico degli Ostrogoti in Italia, e nelle zone ...

Altre definizioni con regnò; italia; venne; sconfitto; teodorico; L'imperatore romano che regnò solo tre mesi; Dinastia sciita che regnò sulla Persia; Regnò ad Itaca; Regnò a Samaria dall'875 all'854 a.C; Lo è il bronzo olimpico italiano Frank Chamizo; La sua parità, in Italia, fu raggiunta nel 1876; L'Elvira prima cineasta italiana; Lo sono le italiane, le estoni, le francesi..; Divenne tiranno di Siracusa nel 316 a.C; Venne folgorato sulla via di Damasco; Venne sconfitto da Cesare nella piana d'Alsazia; Divenne moglie di David; Venne sconfitto da Cesare nella piana d'Alsazia; Succedette a Galba e fu sconfitto da Vitellio; Militare gallo-romano sconfitto da Clodoveo; Il demone sconfitto da San Nicola; Quello di Teodorico è a Ravenna; Invasero l'Italia al comando di Teodorico; Barbari che ebbero come sovrano Teodorico; Un barbaro come Alarico o Teodorico; Ultime Definizioni