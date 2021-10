La definizione e la soluzione di: Ragionamento capzioso e corretto solo in apparenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOFISMA

Curiosità/Significato su: Ragionamento capzioso e corretto solo in apparenza tiranno e da un brigante; qual è la pretesa di entrambe queste nazioni se non la pretesa dell'avvoltoio sul leprotto, della tigre sul capriolo?" "Vi sono ...

