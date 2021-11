La definizione e la soluzione di: Quello di cotone serve per struccarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISCHETTO

Curiosità/Significato su: Quello di cotone serve per struccarsi struccarsi: particolarmente sconsigliate sono le salviette; l'alternativa consiste nel massaggiare delicatamente le palpebre con dischetti di cotone imbevuti ...

Altre definizioni con quello; cotone; serve; struccarsi; Quello di carbonio può essere letale; Quello falso è un fungo ipogeo non mangereccio; Quello valgo è una patologia; Quello di Saint Remy si trova a Cagliari; Tessuto di cotone usato per la tappezzeria l'abbigliamento; Tessuto di cotone per prendisole e grembiuli; Tessuto di cotone per intimo detto anche batista; Famiglia di piante cui fanno parte cotone e cacao; Serve a chiedere una rapida esecuzione di obbligo; Fare quanto serve in vista di uno scopo; Non serve a niente, in un libro di Walter Siti; I cavalieri serventi delle dame del '700;