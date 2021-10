La definizione e la soluzione di: I numeri non frazionari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INTERI

Curiosità/Significato su: I numeri non frazionari rapporti esprimibili con numeri naturali, anche se per comodità spesso vengono usati coefficienti frazionari; comunque dato che cambiando i coefficienti cambia ...

