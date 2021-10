La definizione e la soluzione di: Nella tempesta, sul mare di Galilea, per Rembrandt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CRISTO

Curiosità/Significato su: Nella tempesta, sul mare di Galilea, per Rembrandt Cristo nella tempesta sul mare di Galilea (o anche solo Tempesta sul mare di Galilea) è un dipinto a olio su tela realizzato nel 1633 dal pittore olandese ...

