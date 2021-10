La definizione e la soluzione di: In modo prematuro, anticipatamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANZITEMPO

Curiosità/Significato su: In modo prematuro, anticipatamente caratteristiche. Le piante attaccate da questo batterio possono perdere anticipatamente le foglie e non portare a maturazione frutti delle normali dimensioni ...

