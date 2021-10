La definizione e la soluzione di: Medicina o preparato farmaceutico per uso locale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOPICO

Curiosità/Significato su: Medicina o preparato farmaceutico per uso locale aspetti di farmacocinetica Questa scienza nasce dalla medicina popolare, dall'uso di preparati di cui era ignoto il contenuto ma che avevano effettivamente ...

Altre definizioni con medicina; preparato; farmaceutico; locale; Medicina alternativa fondata dal dottor Hahnemann; Parte della medicina che studia le proprietà e le caratteristiche dei preparati curativi; Medicinali che alleviano il dolore; Prodotto medicinale; Cucinato o preparato secondo ricette domestiche; Preparato immunizzante; Lo supera il preparato; Preparato per il ripieno; Formato farmaceutico di pronto uso fra; Locale fortificato in cui alloggia l'artiglieria; Negozio o locale con vini di qualità; Locale di conservazione cibi attiguo alla cucina; Sigla utilizzata per identificare una rete locale; Ultime Definizioni