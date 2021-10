La definizione e la soluzione di: Un mammifero primate come l'homo sapiens. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMINIDE

Curiosità/Significato su: Un mammifero primate come l homo sapiens Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Homo sapiens (disambigua). Disambiguazione – "Uomo" rimanda qui. Se stai cercando altri significati ...

Altre definizioni con mammifero; primate; come; homo; sapiens; Velocissimo mammifero bovide diffuso in India; Dotato di zoccoli... come un mammifero erbivoro; Mammifero con il pelo giallastro striato di nero; Mammifero marino voracissimo; Un primate diffuso a Sumatra; Primate del Madagascar detto anche chiromio; Piccolo primate dalla coda ad anelli; Quello pigmeo è il più piccolo primate al mondo; Come la riserva da cui pesca l'autoclave; In Italia è noto anche come Ufo Robot; Aggettivo impiegato come sinonimo di europoide; Lo è un uccello come la marzaiola; Il Toshiro che recitò in Rashomon e in Barbarossa; Un Homo del Paleolitico; Sorta, categoria quella umana è Homo sapiens; Un'antica variante di Homo sapiens: uomo di __; Sorta, categoria quella umana è Homo sapiens; Un'antica variante di Homo sapiens: uomo di __; Ultime Definizioni