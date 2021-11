La definizione e la soluzione di: Gettar loro qualcosa significa buttarlo via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORTICHE

Curiosità/Significato su: Gettar loro qualcosa significa buttarlo via quello di cercare di ottenere qualcosa anche con grande sforzo. Addio ai monti Saluto commosso, doloroso e definitivo a qualcosa cui si è affezionatamente ...

Altre definizioni con gettar; loro; qualcosa; significa; buttarlo; Gettare via oppure respingere; Desistere, gettare la spugna; Il gettarsi all'indietro del tango fra; Quelli civili possono progettare infrastrutture; Montesquieu teorizzò la loro separazione; A Palermo il loro Palazzo è detto anche Reale; In classe il loro elenco si stila ogni giorno; La loro resina è detta trementina di Venezia; Splendente... come qualcosa di nuovissimo; Mettere delicatamente qualcosa su una superficie; Rendere un grande merito a qualcuno o qualcosa; Confiscare, appropriarsi con autorità di qualcosa; Farlo con gli occhi significa spalancarli; Può significare sia ma anche cioè; Farlo alle spalle significa tradire; Ripetuto, significa accucciato per non esser visto; Ultime Definizioni