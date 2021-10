La definizione e la soluzione di: In gergo, si fa quando si vince nettamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPPOTTO

Curiosità/Significato su: In gergo, si fa quando si vince nettamente insieme in difesa della propria posizione comune. È mutuato dal gergo militare quando, per affrontare un nemico che attacca su più fronti, le fanterie si disponevano ...

