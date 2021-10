La definizione e la soluzione di: Lo è un generatore di tensione in fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELETTRICO

Curiosità/Significato su: Lo e un generatore di tensione in fisica Un generatore di tensione è un dispositivo a due terminali in grado di mantenere una differenza di potenziale elettrico indipendente dalla corrente elettrica ...

Altre definizioni con generatore; tensione; fisica; Generatore di corrente elettrica; Lo è un muscolo irrigidito, in tensione; Situazione di nervosismo, di tensione; Tutta l’estensione di un Paese; Nell'uso comune è sinonimo di tensione elettrica; Serie d'opere di Lucio Fontana tratte dalla fisica; In fisica c'è quella superficiale o areica; In fisica studia l'interazione tra luce e corpi; In fisica, la parte centrale dell'atomo; Ultime Definizioni