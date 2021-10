La definizione e la soluzione di: In generale, un piccolo volatile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UCCELLINO

Curiosità/Significato su: In generale, un piccolo volatile molto apprezzata come alimento e il volatile è soggetto ad allevamento a scopo culinario. Particolarmente apprezzata in Francia, è famosa la cottura di ali ...

Un generale cartaginese della prima guerra punica; Ricavato come il particolare dal generale; Un figlio di Urano e Gea, in generale; Imposta Generale sulle Entrate; Piccolo dischetto bucato usato con viti e bulloni; Il più piccolo intervallo musicale; Il nervo piccolo del gluteo; Piccolo fermaglio metallico di cancelleria; Volatile che popola le piazze delle città; Un tipico volatile cittadino; Volatile multicolore; Volatile commestibile;