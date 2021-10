La definizione e la soluzione di: La componente del motore in cui c'è il pistone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CILINDRO

Curiosità/Significato su: La componente del motore in cui c e il pistone completamente in due rotazioni dell'albero motore, questo perché il pistone svolge una doppia funzione, come meglio spiegato qui di seguito. Nei motori ad accensione ...

