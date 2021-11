La definizione e la soluzione di: Come le persone dette in carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIENOTTE

Curiosità/Significato su: Come le persone dette in carne dell'autunno come ad esempio il tartufo, i funghi e il ragù di carne. Nonostante appartengano ad una tradizione gastronomica umile, le tagliatelle di ...

Altre definizioni con come; persone; dette; carne; Come un acido aspro contenuto nell'uva; Quella del Sud ebbe come capitale Staliniri; Iscritta... come una rete nel calcio; Considerare come presupposto; Barche a vela con solo due persone a bordo; Matrimonio tra persone della stessa tribù o clan; Come la forza che supera i limiti di certe persone; Persone vicine ad un personaggio famoso fra; Così sono dette le nevi sulle maggiori sommità; Vengono anche dette sauri; Animali marini dette anche anemoni di mare; Così sono dette le fonti delle epidemie; Listarelle di carne al sangue; Dolciumi di carnevale detti anche chiacchiere; Far riposare la carne per renderla più tenera; Involtini di carne della cucina ligure;