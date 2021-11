La definizione e la soluzione di: La città in cui gioca a calcio la S.P.A.L. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FERRARA

Curiosità/Significato su: La citta in cui gioca a calcio la S.P.A.L ternano ^ Ternana Calcio S.p.A ^ Serie B, la Ternana passa ad Ascoli (2-1) e si salva, su lanazione.it, 18 maggio 2017. ^ Simone Longarini: "La Ternana ad Unicusano ...

