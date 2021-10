La definizione e la soluzione di: Chi ne ha per la testa ha idee bizzarre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRILLI

Altre definizioni con testa; idee; bizzarre; Così è detto il riccio della testa del violino; Diventare assennati: mettere la testa __; Dove mette la testa chi diventa assennato; Attestare la conformità di un oggetto alle norme; Un insieme di idee e valori condivisi da un gruppo; Si dice di chi sostiene idee ormai sorpassate; Le idee più ossessionanti; Idee brillanti; Bizzarre; Bizzarre, originali; Ultime Definizioni